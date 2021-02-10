YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yerli enerjiyi ithal ekipman ile üretmenin anlamı yok

Yerli enerjiyi ithal ekipman ile üretmenin anlamı yok

10.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artmasında 2005 yılından bugüne çok önemli işlev yüklenen Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM), 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla çok farklı bir dönem başlıyor.29 Ocak 2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alım garantilerine baz teşkil eden fiyatlarda dövizden TL’ye geçilirken, yeni dönemde rüzgâr türbininin tümünün yerli imal edilmesi durumunda uygulanan alım garantisinin yüzde 70 oranında düşürülmesinin, yerli üretimin cazibesini azaltıcı etki oluşturacağı belirtildi.Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, “Halen yerli aksam kullanılan santrallerde 3,7 USD cent/ kWh olan (Bugünkü kurla 26 kuruş/TL) alım garantisinin yeni sistemde 8 kuruş/TL’ye düşürülmesi, yatırımlarda yerli aksam kullanılmasının cazibesini azaltacaktır.” dedi.Yerli enerjiyi ithal ekipman ile mi üreteceğiz?30 Haziran 2021 ve sonrasında YEKDEM sistemine dahil olacak santrallerde rüzgâr türbinlerinde kullanılan yerlilik payının yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çeken Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni YEKDEM sisteminde üst limit 5,1 USD cent/kWh olarak belirlendi.

Elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artmasında 2005 yılından bugüne çok önemli işlev yüklenen Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM), 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla çok farklı bir dönem başlıyor.
29 Ocak 2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alım garantilerine baz teşkil eden fiyatlarda dövizden TL’ye geçilirken, yeni dönemde rüzgâr türbininin tümünün yerli imal edilmesi durumunda uygulanan alım garantisinin yüzde 70 oranında düşürülmesinin, yerli üretimin cazibesini azaltıcı etki oluşturacağı belirtildi.
Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, “Halen yerli aksam kullanılan santrallerde 3,7 USD cent/ kWh olan (Bugünkü kurla 26 kuruş/TL) alım garantisinin yeni sistemde 8 kuruş/TL’ye düşürülmesi, yatırımlarda yerli aksam kullanılmasının cazibesini azaltacaktır.” dedi.

Yerli enerjiyi ithal ekipman ile mi üreteceğiz?
30 Haziran 2021 ve sonrasında YEKDEM sistemine dahil olacak santrallerde rüzgâr türbinlerinde kullanılan yerlilik payının yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çeken Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni YEKDEM sisteminde üst limit 5,1 USD cent/kWh olarak belirlendi. Yerli katkı payı ise 8 kuruş/kWh olarak açıklandı. Bu durumda hem en üst limit geçerli olur ve hem de rüzgâr türbini komple yerli olursa, alınabilecek maksimum rakam 6,2 USDcent/kWh. Şu anda yerli kanat ve kule ile ulaşılan 8,7 USDcent/kWh satış fiyatı ile bile birçok proje finanse edilebilir değilken, yeni dönemde yerli aksam kullanmanın cazibesinin kalmayacağını söylememiz zor olmayacak. Bugüne kadar gerçekleşemeyen projelerin, bu yeni YEKDEM fiyatları ile gerçekleşmesi neredeyse imkânsız hâle geldi. Yatırımcılarımız yurt dışındaki finans kuruluşlarının cazibesine kapılırsa, aynı ürünü Türkiye’den temin etmek yerine, ithal etmek zorunda kalacaklar. Bu da ülkemizde yatırımını yapmış üretim şirketlerinin hacimlerini daraltacaktır. Bu durumda İzmir’de yapılan bir santralin kanatları, üç fabrikaya ev sahipliği yapan İzmir’den tedarik edilmek yerine Avrupa’dan ithal edilebilir. Yerli enerjiyi ithal santral ile üretmenin hiçbir anlamı olmaz. Yeni dönemde Türkiye’de konuşlu ve rüzgâr türbinlerine özel ekipman üreten firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için her yıl en az 1000 megavat kurulu gücün devreye alınması gerekiyor.”

Çıkış yolu offshore RES olabilir
Türkiye’nin son 15 yılda rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 161 kat artırarak tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarıya imza attığını hatırlatarak, bu ivmenin sürdürülebilir olmasının denizüstü (offshore) santraller ile birlikte her yıl en az bin Megavat kurulu gücün devreye alınması olacağını vurguladı.
Bugüne kadar YEKDEM ile üretici firmalara doğrudan destekleme yapılmadığını, üretilen elektrik üzerinden teşvik sağlandığını anımsatan Yüce, sektörün ivmesinin azalmaması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Yeni dönemde yenilenebilir enerji sektöründe üretim yapan, istihdam sağlayan şirketlere, üretim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak farklı teşvikler sağlanabilirse, üreticilerin hacim daralmasına rağmen ayakta kalmaları mümkün olabilir. Beklentiler, orta vadede rüzgâr enerjisi pazarının Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya doğru kayacağı yönünde. Bu beklentiler gerçekleşirse, Türkiye’deki üreticiler de bu bölgelerde üretim yapmayı tercih edebilirler. Türkiye’nin bu işten kurtuluşu denizüstü (offshore) santraller olabilir. Çünkü bu santraller karadakilere göre daha pahalı türbin fiyatlarına sahip. Bu durum bir ölçüde üretim maliyetlerini kaldırabilir. Ancak ülkemizde 30 bin Megavat’ın üzerinde offshore RES potansiyeli olmasına rağmen uluslararası standartlara uygun rüzgâr ölçümü bile yapılabilmiş değil. 2017 yılında açılan offshore YEKA ihalesinde, süreçteki belirsizlikler ve düşük tavan fiyat nedeni ile başvuru dahi alınamadı. Yeni bir offshore YEKA’nın doğru bir şartname ile sektöre sunulması, ihalenin sonuçlanması ve türbin montajlarının başlaması en az 5 yıllık bir süre gerektirir.”

Kurulu güç 2030 yılında 25 bin MW’a ulaşacak
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye’nin 2006 yılında sadece 51 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü, 2020 sonunda 9 bin 245 MW’a ulaştı. Kurulu gücün 2030 yılında 25 bin MW’a ulaşması öngörülüyor.
Türkiye’deki her beş rüzgâr santralinden birisine ev sahipliği yapan İzmir, 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla bin 806 MW kurulu güç ile Türkiye’de rüzgâr enerjisinin başkenti konumunda. Türkiye’de kurulu RES’lerin 2019 yılında ürettiği 20 milyar kWh’lık elektrik enerjisi ile Türkiye’nin 900 milyon dolarlık enerji ithalatının önüne geçilirken; bu enerji sayesinde spot piyasa fiyatları düşürülerek tüketicinin cebinden daha az para çıkması sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

İzmir Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:31
İkindi
16:24
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Acıkma isteği gerçek mi sahte mi test edilmeli

Acıkma isteği gerçek mi sahte mi test edilmeli

İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AK Partili Başdaş: "Konak’a iki yıldır bir çivi çakılmadı"

AK Partili Başdaş: "Konak’a iki yıldır bir çivi çakılmadı"

Gaziemir’in Amazonları yine zirvede

Gaziemir’in Amazonları yine zirvede

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.