Yerli film izleyicisi 2019 yılında 33,6 milyona ulaştı

Yerli film izleyicisi 2019'da, yabancı film izleyici sayısını geride bırakarak 33,6 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek değerini yakadı.

Geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25,9 milyon oldu.

- Yılın son çeyreğinde seyirci rekoru

Yeni sinema kanunundaki düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.

Bakanlığın uygulamaya koyduğu "sinema bilet takip sistemi" ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı.

Sorunların çözümü sonrasında, Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

- Yerli film izlenme oranında Türkiye yine birinci

Bakanlığın verilerine göre, 2019 yılında 147'si yerli, 260'ı yabancı olmak üzere 407 film vizyona girdi.