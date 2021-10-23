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Yerli ırklardan "Gerze Hacıkadı" tavuğu Antalya'da tanıtıldı

23.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş: - "Gerze Hacıkadı tavuğunun üretimini artırmayı, yüksek katma değerli ürün olarak satışa sunulmasını ve gastronomiye kazandırılmasını istiyoruz"

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, etinin lezzetiyle öne çıkan Gerze Hacıkadı tavuğunun yüksek katma değerli ürün olarak lüks restoranlarda satışa sunulması için çalıştıklarını bildirdi.

Yerli tavuk ırklarından Gerze Hacıkadı tavuğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından 11. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda tanıtıldı.

Tanıtıma katılan Akbaş, iki yıl önce katıldıkları Yöresel Ürünler Fuarı'nda bilgi sahibi oldukları Gerze Hacıkadı tavuğuyla ilgili yaptıkları çalışmanın olumlu sonuçlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin tescilli ırklarından Gerze Hacıkadı'nın Fransa'nın yerli La Fleche tavuğuyla benzerliklerinin bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan Akbaş, "Gerze tavuk ırkının korunabilmesi ve yaşatılabilmesi için amatör bir ruhla iki yıl önce başlattığımız çalışmalarda büyük bir aşama kaydettik. Bir taraftan bilimsel araştırmaları yaparken bir taraftan da şirket kurduk. Şimdi bu tavuğu ticarete sunmayı planlıyoruz." dedi.

Kurulan tesiste Gerze Hacıkadı tavuğunu üretmeye devam ettiklerini belirten Akbaş, şunları kaydetti:

"La Fleche tavuğu Fransa'daki restoranlarda barkodla servis ediliyor. Özel hazırlanan uygulamayla tavuk etini tüketirken tüm bilgilerine de ulaşılabiliyor. Bu tavuğun etinin bir porsiyonu 60-70 avroya satılıyor. Bir tavuktan da en az iki porsiyon çıksa Türk parasıyla 2 bin liralık bir rakam çıkıyor. Yani bu tavuğun yüksek katma değerli bir ürün olduğunu buradan biliyoruz. Bundan sonraki süreçte La Fleche tavuğuyla benzer özellikleri bulunan Gerze Hacıkadı tavuğunun üretimini artırmayı, yüksek katma değerli ürün olarak satışa sunulmasını ve gastronomiye kazandırılmasını istiyoruz. Bu lezzeti güzel, nezih ortamlarda insanlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle bazı yemek programlarına destek vererek, bu tavuk ürünleriyle neler yapılabileceğine bakacağız."

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