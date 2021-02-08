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Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45’i Çerkezköy TSO’dan

08.02.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45’i Çerkezköy TSO’dan

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2020 yılında 563 Yerli Malı Belgesi ile 6’ncı sırada yer aldı.2020 yılı Yerli Malı Belgesi verileri açıklandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2020 yılında 563 Yerli Malı Belgesi ile 6’ncı sırada yer aldı.
2020 yılı Yerli Malı Belgesi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre onaylanan Yerli Malı Belgesi listesinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 563 belge ile 6’ncı sırada yer aldı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, il genelinde verilen yerli malı belgelerinin büyük bir kısmını karşılayarak yüksek oranla listeye girdi.
İlk sırayı İstanbul Sanayi Odası’nın aldığı listede sırasıyla Ankara Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası yer alırken, 563 yerli malı belgesi ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da 6’ncı oldu.

Yüzde 6,5’lik bir artış
2020 yılında onaylanmış Yerli Malı Belgesi, 2019 yılına göre yüzde 6,5’lik bir artış gösterdi ve 16 bin 16’ya ulaştı. 2019 yılında onaylanan 15 bin 37 belgenin 9 bin 481’i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 880’i ise orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeydi. 2020 yılında onaylanan 16 bin 16 Yerli Malı Belgesi’nin 10 bin 732’si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde olurken, 4 bin 648’i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde oldu.

Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45’i Çerkezköy TSO’dan

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