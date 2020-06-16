Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de coğrafi işaret tescilli Anamur muzu üreticileri, her geçen yıl artan seralarıyla 2023'te iç tüketimi karşılayacak rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden Anamur'da, sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen "tescilli ürün", ilçedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle mikroklima özelliğine sahip ilçede, sera sayıları her geçen yıl artıyor.

Kokusu, tadı ve kabuğunun inceliğinden dolayı ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen yerli muzda, 2023'te iç tüketimin tamamını karşılayacak rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede giderek artan sera sayısının muz üretimine doğru oranda katkı sağladığını söyledi.

Yerli muz üretiminin yılın tüm dönemlerine yayıldığını belirten Gümüş, "Türkiye'de yılda yaklaşık 800 bin ton civarında muz tüketimimiz var. Şu anda talebin yüzde 80'ini yerli üretimle karşılıyoruz. 1990'lı yıllarda üretim yüzde 13-15 civarındaydı, ancak hükümetimizin muz ithalatında uygulamış olduğu politika bizi bu seviyeye taşıdı." diye konuştu.