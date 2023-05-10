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Yerli otomobil Togg, Sivas'ta bilişim lisesi öğrencilerine tanıtıldı

10.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşturuldu.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliğine, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çiçekler, meşaleler ve bayraklar eşliğinde yerli otomobili karşılayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, ülkenin gururu, 100 yıllık beklenti milli otomobil Togg'u, Sivas Belediyesine hizmet aracı olarak kazandırdıklarını belirterek, "Bu muhteşem duyguyu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz eser üretmekle mükellefiz, söz uçar eser kalır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "en iyi performans" ödülüne layık görülen okul takımına hediyelerini takdim eden Bilgin, başarılarının daim olmasını diledi.

Ardından Togg'un direksiyonuna geçen Bilgin, öğrencilerle şehir turu attı.

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Sivas tanıtım togg

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