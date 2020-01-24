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Yerli probiyotikler tanıtıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında üretilen yerli ve milli probiyotiklerin patent ve tescil başvuruları yapıldı.Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında üretilen yerli ve milli probiyotiklerin patent ve tescil başvuruları yapıldı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş öncülüğünde, Dr. Kağan Tolga Cinisli, doktora öğrencisi Merve Şenol Kotan ve yüksek lisans öğrencileri Sevda Uçar ile Emre Canca’dan oluşan bilim ekibi, yaptıkları çalışmaların detaylarını paylaşmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Tüketildiklerinde insan sağlığı üzerinde olumlu etki bıraktıkları tespit edilen Probiotiklerin bu doğrultuda bazı hastalıkları düzenleyici olarak reçete edilebildiklerini belirten Prof. Dr. Neslihan Dikbaş, gıda takviyesi olarak kullanılan bu ürünlerin genellikle ithal edildiğini, kendilerinin de ülke çıkarlarına hizmet etmek amacıyla bu yola çıktıklarını ve nihayetinde yerli ve milli Probiyotik ürettiklerini belirtti.
Probiyotiklerin; tamamen doğal kaynaklardan izole edilen faydalı mikroorganizmalar olduklarını aktaran Dikbaş, sindirim sistemi düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kalp hastalıkları ve ishal gibi birçok problemlere karşı olumlu etkiler gösterdiğini vurguladı.
Probiyotiklerin ilaç olmadığını ancak gıda takviyesi olarak kullanıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Dikbaş, “Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji laboratuvarında üretilen bu probiyotikler için patent ve tescil başvurusunda bulunduk. Ticari ürün olarak piyasaya arzı için birçok formülasyonlar geliştirildi. Ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığındaki onay işlemlerine başlandı. İnsanlar için gıda takviyesi tablet, kozmetik sektöründe akne giderici krem, tarım sektöründe de arılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem katkı maddesi olarak 5 farklı ürünün tanıtımını yakında yapacağız. Bu vesileyle desteğini her zaman hissettiğimiz ve motivasyonumuzu sürekli diri tutan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
“Yerli üretime destek vermeye devam edeceğiz”
Yerli üretime katkı sağlamak ve doğal takviye edici gıdaların öneminin vurgulanması açısından bu ve benzeri çalışmaların oldukça önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak yakın zamanda yerli ilaç hamlesini gerçekleştirdiklerini ve bu sayede hem akademik bilgiyi ürüne dönüştürdüklerini hem de toplumsal katkı misyonuna uygun bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Türk ilaç sanayisinde başlatılan yerli ve milli ilaç üretim hamlesinin mevyelerini vermeye başladığını ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak bu hamleye uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve geri dönüşlerini çok kısa bir zaman diliminde aldıklarını dile getirdi.
Patent ile tescil işlemlerine başlanan Probiyotiklere üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Rektör Çomaklı, bu yararlı mikroorganizmaların seri üretimleri ve satışlarının yapılabilmesi için fabrikasyon altyapısı kurarak yerli üretime destek verilmesi arzusu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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