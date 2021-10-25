Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yılbaşından bu yana 8 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya, yerli misafir konusunda da en fazla tercih edilen kentler arasında yer alıyor.

Ağırladığı turistler bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, doğası, güneşi, sahilinin yanı sıra tarihi ve kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil rotasında bulunuyor. Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere gibi ülkelerden milyonlarca turist ağırlayan Antalya'nın iç pazardaki potansiyeli de oldukça yüksek.

Yılbaşı, sömestir, bayramlar gibi çeşitli tatil günlerini değerlendiren yerli turistler, gerek konaklamalı gerekse günübirlik kentte tatil yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon geçiren turizm sektöründe bu süreçte yerli misafirin önemi bir kez daha anlaşıldı.

- "Türk misafir, sektörün en önemli domino taşı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, turizmde iç pazarın yadsınamayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

İç pazarı turizmin lokomotifi olarak değerlendiren Atmaca, dış pazarın kapalı olduğu dönemlerde dahi vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Bu yıl Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm tatillerde ve yaz sezonunda Türk turistlerin büyük oranda seyahat ettiğini dile getiren Atmaca, şunları söyledi:

"İç pazarda 'Son yılların en hareketli sezonu yaşandı.' diyebiliriz. Rusya ve İngiltere'nin kapalı olduğu dönemde bu coğrafyaya turist gelmezken bizim can suyumuz oldu. Türk misafir, bu sektörün en önemli domino taşı çünkü bayramda, seyranda, yılbaşında, evlilik yıl dönümünde, balayında, resmi bayramlarda hiç yalnız bırakmayan, en sabit, her zaman yanımızda olan bir pazar. Bu yıl da beklenenin çok üzerinde bir iç pazar hareketliliği oldu."

- "Yerli turist seyahatleri devam ediyor"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da salgına rağmen Antalya'nın beklenenin üzerinde turist ağırladığını belirtti.

Kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının 8 milyonu aştığını ve yılı 9 milyonla kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Yorulmaz, önemli ölçüde de iç pazardan turist ağırladıklarını kaydetti.

Turizmcilerin hiçbir zaman yerli turisti görmezden gelemeyeceğine işaret eden Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı pazarları ne kadar önemliyse iç pazar da o kadar önemli. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü salgın sürecinde Kemer ve Antalya bölgesini tercih etti. Bu pazarın önemini son yıllarda daha da anladık. Şu anda da turist ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün otellerde yüzde 15-20 civarında iç pazar dolulukları var. Bunu kongrelerin, toplantıların dışındaki tatilciler oluşturuyor."

Yorulmaz, iç pazarın daima korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

