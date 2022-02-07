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Yerli TURKOVAC aşısı Muş'ta uygulanmaya başlandı

07.02.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Bahattin Bayar: - "Türk aşısına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Tüm randevularımız doldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum"

Yerli aşı TURKOVAC'ın Muş Devlet Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak hastanedeki aşı stantlarına gelen vatandaşlara, görevliler tarafından aşıları yapıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Bahattin Bayar, gazetecilere, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gönderildiğini söyledi.

İlk doz aşılarını uygulamaya başladıklarını ifade eden Bayar, şöyle konuştu:

"Türk aşısına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Tüm randevularımız doldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Hastanemizde aşıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Kovid-19 vakalarının arttığı şu dönemde hatırlatma dozları da olmak üzere tüm vatandaşlarımızın aşılarını olması için hastanemize davet ediyoruz. Hastanemizde randevu dışında gelen vatandaşlarımıza da TURKOVAC aşısını uygulayabilir noktadayız. Yerli ve milli aşımız. bizim açımızdan bir gurur kaynağı. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu teveccüh bizi ayrıca sevindirmiştir."

Aşı sorumlusu hemşire Kübra Demirci de Türk aşısına ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Aylardır beklenen bir aşıydı. Sabah 08.00'den beri TUROVAC aşısı olmak için gelenler var. Milli aşımız. Gururluyuz, mutluyuz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Kontrol ve hatırlatma dozlarında TURKOVAC'ı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Metin Şener ise "Ülkeme ve ülkemin bilim adamlarına güvendiğim için TURKOVAC'ı tercih ettim. Ülkenin koyduğu kurallara uymak lazım." dedi.

Aşı olan Cahit Yakışan ise aylardır yerli aşının çıkmasını beklediği ifade ederek, "Bu aşıya güveniyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve sağlık çalışanlarına güveniyorum. Herkesi bu aşıyı olmaya davet ediyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

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