Yerli üretim elektrikli fayton Amerika yolunda

İSTANBUL (AA) - GÖKÇE KÜÇÜK/FİRDEVS YÜKSEL - Türk girişimcinin Denizli'de ürettiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği elektrikli fayton, New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park'ta kullanılacak.

Fayoto Kurucusu ve Genel Müdürü Haluk Şahin, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda (Solar İstanbul 2020) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri elektrikli faytonun yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şahin, ilk ihracatını Portekiz'e yaptıkları elektrikli faytonların, yaklaşık 15 yıldır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok turistik merkezinde kullanıldığını ifade etti.

Düşük enerji tüketimine sahip çevre dostu elektrikli faytonların aynı zamanda hayvan haklarının korunması amacını da taşıdığını dile getiren Şahin, ürünün en önemli pazarlarının yine hayvan haklarının ihlal edildiği turistik yerler olduğunu kaydetti.

Şahin, bu yerlerden birinin de New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park olduğunu belirterek, "Central Park ile yaklaşık 6 aydan beri yakın temas halindeyiz, yazışmalarımız devam ediyor. Kendilerinin özgün çizimleri elimize ulaştı. Biz de bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu elektrikli faytonları yakın bir zamanda Amerika'da göreceğiz." dedi.