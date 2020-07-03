Yerli üretim Lion Franscesco büyüyor

Türkiye’nin ilk parfüm markası olan Lion Francesco büyümeye devam ediyor. Afrozy adlı parfümü ile ilk 6 ayda rekor bir satış yapan marka, İzmir’de şube açtı. Ünlü isimlerinde tercih ettiği marka, yeni çeşitleri çıkarmak için kolları sıvadı.

İlk mağazasını İstanbul’da açan yerli parfüm markası Lion Franscesco, yurt dışında da ses getirdi. Kısa sürede popüler olan ve büyüyen parfüm markası, kozmetik sektörüne hızlı girdi. Simge Sağın, Demet Akalın, Dilay Korkmaz, Simge Tertemiz ve Yeliz Yeşilmen gibi ünlü isimlerinde kullandığı markanın yeni kokusu Afrozy, yurt dışında yerli markayı temsil ediyor. Dünya kokuları serisi için kolları sıvayan marka, isim olarak da metropol şehirlerin adlarını kullanacak. İstanbul’daki mağazasından sonra ikinci şubeyi İzmir’e getiren markanın sahibi Mahmut Sinanlı, “Türkiye’den dünyaya uzanan bir marka kurduk. Parfümler oldukça iddialı ve ses getirdi. Özellikle yurt dışında da bu kadar kısa sürede büyümemiz bize gurur verdi. Şimdi de İzmir’de İzmirlilere hizmet vermek ve bu kokuları buluşturmak için adım attık. İnanıyoruz ki yerli bir marka olarak büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’de kısa sürede ciddi beğeniler topladık ve tüketicinin de geri bildirimine göre yol aldık” dedi. Geniş ve kalabalık bir ekip ile yeni kokular için durmadan çalıştıklarının da altını çizen Sinanlı, "Pandemi sürecinde de yolumuza devam ediyoruz. Çünkü üretmek lazım” diye konuştu.



