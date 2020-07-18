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Yerli ürün Borel her alanda tanıtılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek yerli ürün Borel hediye etti.Başkanlar bölgede sürdürülen çalışmaları değerlendirirken, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Eti Maden İşletmelerinde üretilen Borel hijyen ürünlerinin tanıtımını yaparak kamu ve özel sektörde yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek istediklerini kaydetti.Başkan Mustafa Güler, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ülke olarak mücadele ettiğimiz şu günlerde, hastalığın başlıca yayılma yollarından biri olan el temizliğine yardımcı olmak amacıyla üretilmiş bu yerli ürünleri tüm halkımızın desteklemesi gerekir’’ dedi.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Dünya’da Bor madeninde söz sahibi olan Kütahya’dan insan sağlığını korumak amacıyla üretilen Borel’de alkol bulunmuyor.

Yerli ürün Borel her alanda tanıtılıyor

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek yerli ürün Borel hediye etti.
Başkanlar bölgede sürdürülen çalışmaları değerlendirirken, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Eti Maden İşletmelerinde üretilen Borel hijyen ürünlerinin tanıtımını yaparak kamu ve özel sektörde yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek istediklerini kaydetti.
Başkan Mustafa Güler, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ülke olarak mücadele ettiğimiz şu günlerde, hastalığın başlıca yayılma yollarından biri olan el temizliğine yardımcı olmak amacıyla üretilmiş bu yerli ürünleri tüm halkımızın desteklemesi gerekir’’ dedi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Dünya’da Bor madeninde söz sahibi olan Kütahya’dan insan sağlığını korumak amacıyla üretilen Borel’de alkol bulunmuyor. İçinde yer alan bor ve esansiyel yağlar alkolün oluşturduğu cilt hasarını engelleyip, cilde yumuşaklık veriyor. Bor anti-bakteriyel ve antifungal özelliği olması nedeniyle ekstra hijyen sağlayıp eldeki mikrop ve bakterilerin oluşmasını önlüyor’’ ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkanı Mustafa Güler’e Milli mücadele yıllarında Fazıl Dağan’ın hatıralarını özetleyen ve Emet’te yaşananları anlatan bir kitap hediye etti. Başkan Mustafa Güler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emet Belediye Başkanı ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Yerli ürün Borel her alanda tanıtılıyor

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