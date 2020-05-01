YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez’in memleketinde dağıtılmaya başlandı

Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez’in memleketinde dağıtılmaya başlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in memleketi olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL dağıtılmaya başlanıldı.Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, il ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek, içerisinde maske, imsakiye ve BOREL’in olduğu paketleri dağıtmaya başladılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in memleketi olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL dağıtılmaya başlanıldı.
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, il ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek, içerisinde maske, imsakiye ve BOREL’in olduğu paketleri dağıtmaya başladılar. Başkan Suer, hafta sonuna itibariyle tüm ilçeye BOREL ile buluşturacaklarını anlatarak, gururları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
PARTNERNe yapacağını şaşırdı!Ne yapacağını şaşırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:53
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:02
Yatsı
21:32

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

İlçe halkının Ramazan ayını kutladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.