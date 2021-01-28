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Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

28.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıkılarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil ettirilen Reis, Nacibey ve Ayşehanım tohumlarının ekimi gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 12.12.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükleri ile TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları 2019-2020 üretim sezonunda ilimizde ilk kez İl Müdürlüğümüz aracılığı ile Bünyan ilçesinde başlatılmıştı.2020-2021 üretim sezonunda yelpaze genişletilerek, çalışmalarımızda daha fazla ilçemiz ve çiftçimizin yerli ve milli tohumlarla tanışması adına faaliyetlerimize Develi, Kocasinan, Özvatan, Felahiye ve Melikgazi ilçelerimiz de dahil edilmiştir" ifadesinde bulunuldu.Kayseri’de, , "Kahramanmaraş Doğu Akdenız Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen REİS ve NACİBEY ekmeklik buğday çeşitleri ve Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen AYŞEHANIM tritikale çeşidinin ekimleri 5 dekarlık alanlarda Kocasinan ilçemizde gerçekleştirilmiştir" diyen yetkililer şu bilgileri verdi:"Ayrıca, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen MÜFİTBEY ekmeklik buğday çeşidinin ekimi 5 dekarlık alanda Felahiye ilçemizde, İNCE04 arpa çeşidi ve AKÇALAR macar fiğ çeşitlerinin ekimleri ise 5 dekarlık alanlarda Özvatan ilçemizde yapılmıştır.Yine başka bir çalışmada ise,Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıkılarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil ettirilen Reis, Nacibey ve Ayşehanım tohumlarının ekimi gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 12.12.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükleri ile TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları 2019-2020 üretim sezonunda ilimizde ilk kez İl Müdürlüğümüz aracılığı ile Bünyan ilçesinde başlatılmıştı.
2020-2021 üretim sezonunda yelpaze genişletilerek, çalışmalarımızda daha fazla ilçemiz ve çiftçimizin yerli ve milli tohumlarla tanışması adına faaliyetlerimize Develi, Kocasinan, Özvatan, Felahiye ve Melikgazi ilçelerimiz de dahil edilmiştir" ifadesinde bulunuldu.
Kayseri’de, , "Kahramanmaraş Doğu Akdenız Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen REİS ve NACİBEY ekmeklik buğday çeşitleri ve Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen AYŞEHANIM tritikale çeşidinin ekimleri 5 dekarlık alanlarda Kocasinan ilçemizde gerçekleştirilmiştir" diyen yetkililer şu bilgileri verdi:
"Ayrıca, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen MÜFİTBEY ekmeklik buğday çeşidinin ekimi 5 dekarlık alanda Felahiye ilçemizde, İNCE04 arpa çeşidi ve AKÇALAR macar fiğ çeşitlerinin ekimleri ise 5 dekarlık alanlarda Özvatan ilçemizde yapılmıştır.
Yine başka bir çalışmada ise,Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından tescil edilen TEKFEN1013, TEKFEN2064, TEKFEN2071 ve TEKFEN2038 ekmeklik buğday çeşitlerinin 5 dekarlık alanlarda ekimleri Develi ilçemizde yapılmış olup, Ocak ayı içinde ekimi yapılan çeşitlerle ilgili çıkış ve gelişim kontrolleri teknik personelerimizce gerçekleştirilmiştir."

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