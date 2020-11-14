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Yerli ve milli yulaf tohumları toprakla buluştu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü’nün geliştirdiği yerli ve milli 4 çeşit yulaf tohumu, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde toprakla buluşturuldu.Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yerli ve milli yulaf çeşitlerinin, ilçe şartlarında performanslarını görmek ve üreticilere tanıtılarak köylerde demonstrasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Yerli ve milli yulaf tohumları toprakla buluştu

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü’nün geliştirdiği yerli ve milli 4 çeşit yulaf tohumu, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde toprakla buluşturuldu.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yerli ve milli yulaf çeşitlerinin, ilçe şartlarında performanslarını görmek ve üreticilere tanıtılarak köylerde demonstrasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Küçükyayla, Kahraman, Kırklar ve Halkalı olmak üzerde dört çeşit üzerinden yürütülen çalışmada, öncelikle her bir çeşit için belirlenen parselden alınan toprak numuneleri analiz edilmek üzere Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildiği, analiz sonuçlarına göre tohumların toprakla buluşturulduğu ifade edildi.
Küçükyayla, Kahraman, Kırklar ve Halkalı isimli dört çeşit yulaf tohumlarının ekimi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Doğan, teknik personel ile üreticilerin katılımıyla Alacaoğlu köyünde gerçekleştirildi. Lüleburgaz İlçe Müdürü Ali Doğan, ekim sırasında üreticiye yerli ve milli yulaf çeşitleriyle ilgili gerekli bilgiler verdi.

Yerli ve milli yulaf tohumları toprakla buluştu

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