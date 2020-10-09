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"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

BİTLİS HABERLERİ  | 09.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor - Diyarbakır'dan gelen Uğur Kaya: - "Buranın göz kamaştıran bir güzelliği var. Herkesin görmesini istediğim bir yer. Nemrut'un kıyısına gelmeden önce sonbaharın tüm tonlarını yolda görebiliyorsunuz" - İzmirli Pınar Sarıca: - "Nemrut sonbaharda harika görünüyor. Yolda gelirken ağaçlarda çok farklı renk tonlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir doğası ve atmosferi var"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Nemrut'a gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

- "Eşsiz bir güzellik"

Mersin'den Nemrut Krater Gölüne gelen plastik cerrahi uzmanı Vasfi Çelik, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Daha önce çok gelmek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını anlatan Çelik, "Bugün fırsat bulup geldik. Güzel bir yer. Ağaçlarda her rengin farklı tonlarını görebiliyoruz. Gölün rengi de çok güzel. Gezip görülmesi gereken bir yer." dedi.

Didim'den gelen Metin Çelik ise her yıl Nemrut'ta geldiğini belirterek, "Bitlis'in gezilecek çok yeri var. Tanıtımın artması ve yolunun yapılmasının ardından Nemrut ciddi sayıda ziyaretçi ağırlıyor. İnşallah hak ettiği yeri bulur. İnsanlar değer verip daha iyi korur. Harika bir doğası var." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Uğur Kaya da Nemrut'un doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla düzenledikleri gezi kapsamında Bitlis'e geldiğini anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Buranın göz kamaştıran bir güzelliği var. Herkesin görmesini istediğim bir yer. Nemrut'un kıyısına gelmeden önce sonbaharın tüm tonlarını yolda görebiliyorsunuz. Çok güzel ve etkileyici bir yer. İlk kez geldim. Doğayı seven herkesin burayı görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

İzmir'den gelen Pınar Sarıca, "Dünyanın ikinci büyük krater gölü. Nemrut sonbaharda harika görünüyor. Yolda gelirken ağaçlarda çok farklı renk tonlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir doğası ve atmosferi var. Gelirken birçok yerde durup fotoğraf çektirdik." dedi.

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