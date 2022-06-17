YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeryüzü Doktorları Derneğinden Çad'a yeni sağlık merkezi

Yeryüzü Doktorları Derneğinden Çad'a yeni sağlık merkezi

17.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezde, hamile kadınlar ve emziren anneler için rutin kontrol, doğum, bebeklerin aşılanması ve pediatrik muayene hizmeti verilecek

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğiyle Çad'da inşa edilen merkezde anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Orta Afrika kriziyle birlikte 2014'ten beri sadece bir sağlık merkezinin hizmet verdiği Çad'da yeni bir merkez açılacak.

Bu merkezde, hamile kadınlar ve emziren annelerin rutin kontrolleri yapılacak, sağlıklı doğumların gerçekleştirilmesi, bebeklerin aşılanması ve pediatrik muayene hizmeti sağlanacak.

Ayrıca ailelere bebek bakımı ve üreme sağlığıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak merkezde, gerekli müdahaleler ve tedavilerle binlerce anne ve çocuğun sağlığına kavuşması için çalışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu ihtiyaç sahibi coğrafyalarda anne ve çocuk ölüm oranlarının gelişmiş ülkelere göre yüksek olduğunu belirtti.

Bu ülkelerde hamilelikte, doğum sırasında ya da sonrasında oluşan komplikasyonlar gibi sebeplerle anne ve çocukların hayatlarını kaybedebildiklerine işaret eden Mutlu, ihtiyaç sahiplerine temel sağlık imkanları sunulursa onların da hayata tutunmalarının sağlanabileceğini kaydetti.

Mutlu, anne ve çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu bölgelerde uzun yıllardır merkezler açtıklarını, anne çocuk sağlığı için mücadele ettiklerini belirterek, "Bu yıl da Çad Sido Mülteci Kampı'ndaki merkezimizde çalışmalarımızı sürdürürken TİKA tarafından inşa edilen merkezde anne çocuk sağlığı ve doğum hizmetleri gerçekleştireceğiz. Merkez sayesinde uzak coğrafyalarda binlerce anne ve çocuğun hastalıklarına çözüm sunabilmek ve sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy’de denizde ceset bulunduKadıköy’de denizde ceset bulundu
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandıKastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çad

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.