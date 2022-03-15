YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeryüzü Doktorları, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 11 yıldır şifa dağıtıyor

Yeryüzü Doktorları, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 11 yıldır şifa dağıtıyor

15.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derneğin, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için Afrin-Cinderes, Azez-Soran ve Tel Abyad-Suluk'taki merkezlerinde muayene, ilaç, tıbbi yardım ve tedavi desteği veriliyor

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 11 yıldır bir çok hastaya şifa oldu.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç savaşta 11 yılı geride bırakan Suriye'de 14 milyon 600 bin insanın yardıma ihtiyaç duyduğu, 12 milyon kişinin de gıda güvenliğinden yoksun olduğu tahmin ediliyor.

Temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı ülkede, hastanelerin sadece yüzde 65'i, halk sağlığı merkezlerinin de yüzde 56'sı hizmet verebiliyor.

Uzun yıllardır insani krizin yaşandığı Suriye'de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla yardımlarına devam eden Yeryüzü Doktorları çalışmalarını, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen bölgelerde açtığı 3 farklı sağlık merkezinde sürdürüyor.

Bu merkezlerde ücretsiz ve sürekli sağlık hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Yeryüzü Doktorları'nın Afrin-Cinderes Mülteci Sağlığı Kliniğinde 2021'de 34 bin 782 kişiye muayene, 16 bin 555 kişiye tedavi hizmeti verildi.

- 119 bini aşkın kişiye ilaç ve medikal malzeme yardımı

Anne ve çocukların sağlık problemlerini önlemek için faaliyet yürütülen Azez-Soran Anne Çocuk Sağlığı Kliniğinde ise geçen yıl 35 bin 573 kişiye muayene, 8 bin 462 kişiye tedavi ve 33 kişiye doğum hizmeti sunuldu. Jinekoloji, dahiliye, pediatri, cildiye, kulak burun boğaz ve diş sağlığı alanlarında hizmet veren Tel Abyad Suluk Sağlık Merkezinde de 40 bin 287 kişi muayene edilirken, 12 bin 715 kişi de tedavi oldu.

Yeryüzü Doktorları'nın Suriye'nin 3 farklı bölgesinde bulunan sağlık merkezlerinde aynı zamanda toplam 119 bin 181 kişiye ilaç ve medikal malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için de İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de yer alan göçmen sağlığı merkezlerinde lojistik ve psikososyal destek ile evde bakım hizmetleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve krizler sebebiyle her geçen gün daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu, halkın desteğiyle bu bölgelere ulaşıp öncelikli olarak sağlık yardımları sunduklarını kaydetti.

- "Kronik hastalıklarımın tedavisi için sağlık merkezine gidiyorum"

Afrin-Cinderes Sağlık Merkezinde hizmet alan 58 yaşındaki Suriyeli Ahmet Zeydan ise Afrin bölgesindeki Deyr Ballut kampında çadırda 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Yerinden edilmiş bir mülteci olarak birçok maddi manevi sıkıntıya göğüs gerdiğini, 4 yıldır bu kampta yaşadığını anlatan Zeydan, zaman zaman Yeryüzü Doktorlarının Cinderes Sağlık Merkezi'nde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.

Zeydan, astım ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarının tedavisi için bu sağlık merkezine gittiğini dile getirerek, "Yaşadığım kampa 500 metre uzaklıktaki bu merkez olmasaydı, buradaki yaşam şartları bizler için çok daha çetin ve tahammülü zor bir hale gelecekti. İnsan için en önemli şeylerden biri sağlık. Bu konuda yeryüzünün ihtiyaç sahiplerine yardım eden Yeryüzü Doktorlarına çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
suriye

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:17
Yatsı
20:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gişede hızlı giriş! ‘En İyiler’ listesine girdi

Gişede hızlı giriş! ‘En İyiler’ listesine girdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."

Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.