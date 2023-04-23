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Yeryüzü Doktorları Malatya'da depremzede çocuklara çadır kentte etkinlik düzenledi

23.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli faaliyetler düzenledi.

Malatya Şeker Fabrikası arazisindeki çadır kentte kurulan ve ikinci depremde hayatını kaybeden dernek üyesi üniversite öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adının verildiği çadırda zeka oyunları, boyama ve film gösterimleri ile psikososyal destek hizmetleri sunuluyor. Dernek üyeleri, söz konusu çadırda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

"Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi"nin Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile Pamuk Prenses karakterlerini sergilediği etkinlikte, tiyatro ekibi çeşitli oyunlar da oynadı.

Çocuklara balon dağıtan dernek üyeleri, çadırda bilimsel deneylerin yanında, çuval yarışı başta olmak üzeri çeşitli oyunlar düzenledi.

Yeryüzü Doktorları Derneği bünyesinde bir topluluk olan Genç Yeryüzü Doktorlarının Koordinatörlüğünü yapan Esra Demir, AA muhabirine, dernek olarak Malatya'da 17 Mart'ta faaliyete başladıklarını söyledi.

Kentte ikinci depremde hayatını kaybeden dernek üyeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi Elif Nur Şeyma'nın adına ikinci bir çadır kurduklarını anlatan Demir, şunları dile getirdi:

"Burada çocuklar için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün 23 Nisan özelinde güzel bir festival düzenlemek istedik. Atölye çalışmalarımız, bilimsel deneylerimiz, sokak oyunlarımız ve çeşitli yarışmalarımız olacak. Günün sonunda film gösterisiyle faaliyetlerimizi tamamlayacağız. Çadırımızın yetersiz olduğunu görünce 23 Nisan özelinde çadırımızı büyütme ihtiyacı hissettik ve faaliyetlerimize en güzel şekilde devam ediyoruz. Çocukların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bunu gözlemledik ve 23 Nisan'ı en coşkulu şekilde çocuklarla geçirmeye karar verdik. Bunun için de uzun zamandır hazırlık yapıyorduk. Bugüne kadar birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bugün 23 Nisan. Daha coşkulu kutlamak istedik. Çocuklarda depremin etkilerini en aza indirmek istedik ve yüzlerinde tebessüm oluşması için bu tür bir çalışma gerçekleştirmek."

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Malatya Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Sibel eczanesi
Arguvan
Darende eczanesi
Darende
Cengiz eczanesi
Hekimhan
Aksu eczanesi
Battalgazi
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