Yeryüzü Ekoloji Okulunda hazırlıklar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulunda gelecek dönem hazırlıkları devam ederken, yapılan hazırlıklar ile birçok yeni donatının öğrencilerin kullanımına sunulması hedefliyor.

Tepebaşı Belediyesinin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu, gelecek dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Merkezde hizmete girdiği günden bu yana faaliyetlere devam edilirken okul grupları ile bin 184 öğrenci ve bireysel grup olarak gelen 702 öğrenci olmak üzere toplamda bin 886 öğrenciye eğitim verildi. Kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunan ve korona virüs dolayısıyla eğitimlerine ara veren Yeryüzü Ekoloji Okulu, bu süreçte çocukların endemik, tıbbi aromatik ve şifalı bitkileri, bostan türlerini gözlemlemesi için üç meydanda yer alan yükseltilmiş yataklarda ekim ve dikim çalışmaları gerçekleştirdi. Toplamda 30’dan fazla türde tıbbi aromatik ve şifalı bitki, 16 çeşit bostan bitkisi ve 10 kök ahududu fidesi dikildi. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren belediye yetkililerince, "Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda yer alan lavanta, kekik, biberiye, eldiven çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkileri pandemi sonrası mevcut atölye çalışmalarında kullanabilmek için kurutma çalışmaları yapıyoruz. Merkeze ait bir tohum bankası oluşturulması için mevcut meydanlarda yer alan bitkilerin tohumları toplanarak muhafaza ediliyor. Eskişehir ilçelerine ait karakteristik kayaç türlerinin yer aldığı kayaç parkı oluşturulması için de çalışmalar başladı. Öncelikle çocukların zihninde kalıcı olarak yer alması için toplamda 20 farklı kayacın yer alacağı alanda, her kayacın işlenmiş hali de sergilenecektir. Özellikle çocuklarımızın ortak yaşam arkadaşlarımızla olan bağlarını oluşturmak için arı akvaryumu ve karınca akvaryumu kurulumları başarı ile yapılmıştır. Kendi ekosistemini kendi yapan bir nanobio akvaryum kurulumunu tamamlandı ve pandemi sonrasına hazır bir şekilde üzerinde çilek yetiştirmeye başlandı” denildi.

Yeryüzü Ekoloji Okulu hakkında bilgi almak isteyenler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 444 44 26 / 3082 / 3083 / 3085 numaralı telefondan ulaşabilecek.

