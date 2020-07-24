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Yesemek UNESCO yolunda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Eski Önasya’nın bilinen en eski ve en büyük heykeltıraşlık atölyesi ve taş ocağı olan Yesemek, eşi benzeri olmayan özellikleriyle 2012 yılından beri UNESCO’ nun Dünya Miras Alanları Geçici Listesinde yer alıyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı liste çalışmaları kapsamında 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bir protokolle çalışmalar hız kazandı.

Eski Önasya’nın bilinen en eski ve en büyük heykeltıraşlık atölyesi ve taş ocağı olan Yesemek, eşi benzeri olmayan özellikleriyle 2012 yılından beri UNESCO’ nun Dünya Miras Alanları Geçici Listesinde yer alıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı liste çalışmaları kapsamında 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bir protokolle çalışmalar hız kazandı. Alanın öneminin vurgulanması için 2 adet uluslararası sempozyum düzenlendi ve uluslararası toplantılara katılım sağlandı. Farkındalık ve tanıtım için gençlik kampları gibi birçok etkinlik yapıldı. Kalıcı liste çalışmaları kapsamında Alan Yönetim Planı çalışmalarına başlandı. 2018 yılı Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Alan Başkanlığı kuruldu ve Mimar Zafer Okuducu Alan Başkanı olarak atandı.
Yüzey araştırmaları yapılıyor
UNESCO Dünya Miras Alanları Kalıcı Listesine girmek için yapılan Yesemek yüzey araştırması projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 2019 yılı Haziran ayında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Yesemek ve çevresinde başladı. Yüzey araştırması projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi tarafından desteklendi. Yesemekte daha önce yapılan çalışmalara göre, heykel atölyesi ve taşocağı için genel yaklaşım, Yesemek’in daha çok Geç Hitit Devri’ne tarihlendiği yönündeydi. Ancak 2019 yılında yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen bilgi ve bulgular, Yesemek’ in MÖ 13’ncü yüzyıla, Hitit İmparatorluk Devri’ne tarihlenebileceğini gösteriyor.
Alan yönetim planı onaylandı
Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 yılı Şubat ayında yapılan Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantıları sonucunda Yesemek Alan Yönetim Planı onaylandı. 2020 yılında devam eden UNESCO Kalıcı Dosya çalışmaları kapsamında ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ile pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan telekonferans neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ICOMOS arasında sözleşme imzalandı. ICOMOS bu sözleşme ile Yesemek için UNESCO Dünya Mirası kalıcı dosya hazırlama aşamasında danışmanlık ve teknik destek sağlayacak olup hedefimiz, bu evrensel değerin UNESCO Dünya Miras Alanları kalıcı listesine girerek taçlandırılmasıdır.

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