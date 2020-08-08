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Yeşeren çınarlara destek sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yaşlı destek programı kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteği verildi.Şanlıurfa’da Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında evde bakım gören 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteğinde bulunan ekipler, gerekli olan tüm sağlık hizmetlerini de yaşlı vatandaşların adreslerinde gerçekleştiriyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Engelliler Koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES projesinde 65 yaş üstü vatandaşlara hizmetler devam ederken, evde tek başına yaşayan yeşeren çınarlardan Ayşe Çetin’e, kanepe çek yat yardımında bulunarak diğer araç ve gereçler hususunda da destek de bulunacak.

Şanlıurfa’da yaşlı destek programı kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteği verildi.
Şanlıurfa’da Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında evde bakım gören 65 yaş üstü vatandaşlara ortopedik medikal yatak, kanepe çek yat ve beyaz eşya desteğinde bulunan ekipler, gerekli olan tüm sağlık hizmetlerini de yaşlı vatandaşların adreslerinde gerçekleştiriyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Engelliler Koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES projesinde 65 yaş üstü vatandaşlara hizmetler devam ederken, evde tek başına yaşayan yeşeren çınarlardan Ayşe Çetin’e, kanepe çek yat yardımında bulunarak diğer araç ve gereçler hususunda da destek de bulunacak.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

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Haliliye
Servan Eczanesi
Haliliye
Sunay Eczanesi
Haliliye
Tutal Eczanesi
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Karakopru
Gök Eczanesi
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