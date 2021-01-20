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Yeşil alan sulamalarında yüzde 50 tasarruf

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve sürekliliğin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; otomatik sulama sistemleri ve az su isteyen bitki, çiçek dikimiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.Öncelikle az su isteyen ve Balıkesir’in iklimine uygun bitki ve çiçek dikimi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamında otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor.

Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve sürekliliğin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; otomatik sulama sistemleri ve az su isteyen bitki, çiçek dikimiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.
Öncelikle az su isteyen ve Balıkesir’in iklimine uygun bitki ve çiçek dikimi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamında otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor. Arozözle sulama yerine otomatik damla sulama ve yağmurlama sulama sistemlerini yaygınlaştıran Büyükşehir, bu sayede yüzde 50 su tasarrufu sağlıyor.
Yol kenarları, refüjler, park ve bahçeler ile mümkün olan her alanda otomatik sulama hatlarını döşeyen Büyükşehir Belediyesi bir yandan su kullanımında diğer yandan da arozözlerin yakıtları ile iş gücünden tasarruf sağlıyor. Çiçek ve bitkilerin de daha modern ve daha verimli şekilde sulanması sağlayacak olan sistem sayesinde daha önce arozözle sulama yapılan noktalarda eski yöntemin neden olduğu trafik sıkışıklığı, yola su sızdırma nedeniyle oluşan kazalar da ortadan kaldırılmış olacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehirdeki otomatik sulama tesisatlarının tek bir noktadan kontrol edilebilmesini sağlamak amacıyla “Merkezi Kontrol Sistemi” kurulması için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

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