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Yeşil alanda rekor üstüne rekor kıran Kocasinan’a yeni parklar

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor.

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanına yeni ve farklı parklar yapıyor. Dünya standartlarının üstünde bir ‘Yeni Kocasinan’ inşa ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaştığını ve yeni parklarla yeni bir rekor elde edeceklerini söyledi.
İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayarak, parkların çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik ve Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi, 35 milyon 421 bin Türk Lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Mahallelerimize yeni yapılan parklarımız; 7’den 70’e herkesin rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklardır. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun.”
“Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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