"Yeşil Ankara" programına katılan yeşil teknoloji girişimcileri için "demo günü" yapılacak

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yeşil teknoloji girişimlerini desteklemek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Ankara" programı kapsamında 7 Eylül'de "demo günü" etkinliği gerçekleştirilecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınmayı bütüncül bir yaklaşımla ele alan kurum tarafından bu yıl hayata geçirilen Ankara Yeşil Teknoloji Start-uplarını Hızlandırma Programı "Yeşil Ankara", insan merkezli ve sürdürülebilir sanayiye geçiş için yeşil ve dijital teknolojilere odaklanıyor.

Ajans, yeşil teknoloji alanında fark yaratacak teknoloji girişimlerini destekleyerek güçlerine güç katmak üzere "Yeşil Ankara"yı hayata geçirdi.

Programın bu yılki odak alanları; su, atık yönetimi, enerji, tarım ve ulaştırma olarak belirlendi. Yeşil dostu teknolojilerin gelişmesini ivmelendirmek, alanda geliştirilmiş teknolojilerin Ankara'nın öncü kurum ve kuruluşlarıyla buluşmasına aracılık etmek üzere hayata geçirilen "Yeşil Ankara" programıyla bu alanda çalışan girişimlerin sayısının artırılması, ihtiyaç alanlarında yeni fikirlerin ve girişimlerin tetiklenmesi ve mevcut yeşil teknoloji girişimlerinin büyüme ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması hedeflendi.

Temmuz ve ağustos aylarında yürütülen 8 haftalık programla şirketler eğitim ve mentorluk sürecine alınırken potansiyel iş ortakları ile görüşme öncesinde ihtiyaç, beklenti ve potansiyel iş birliği fırsatları üzerine yoğun bir beyin fırtınası yapıldı.

Programı başarıyla tamamlayan 12 şirket, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek demo gününde kamuoyuyla paylaşılacak.

