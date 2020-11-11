Yeşil Bağlar için fidanlar toprakla buluşturuldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından yapımı devam edilen 25 bin metrekarelik park alanında Milli Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarına katılarak çocuklarla beraber Geleceğe Nefes Oluyoruz sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına Diyarbakır’dan Bağlar Belediyesi tam destek verdi. Son bir buçuk yılda ilçe genelinde hayata geçirilen park ve yeşil alan projeleri sayesinde Bağlar’da 50 bin metrekare yeni yeşil alan hayat bulurken, Diyarbakır’ın iklimine özgü ağaçlar tercih edilerek güzelleştirilen oksijen deposu görevindeki alanlar kente ayrı bir renk kattı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi Gökkuşağı Evleri yakınlarında çalışmaları devam edilen 25 bin m2’lik park alanına fidan dikti. Çalışmalara katılan çocuklarla beraber fidanları toprakla buluşturup daha sonra sulayan Başkan Beyoğlu, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına tam destek vererek bunu da sahadaki icraatlarıyla ortaya koyduklarını söyledi.

“Bağlar’a nefes olacak projeleri hayata geçiriyoruz”

“Geleceğe nefes, dünyaya nefes” dediklerini aktaran Başkan Beyoğlu, “Hedefimiz bu düşünceyi tüm vatandaşlarımıza ulaştırarak burada bir bilinç oluşturmaktır. Bunda da başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan ve kendisinin özel önem verdiği proje kapsamında yılda ortalama 350 milyon fidan üretip orman varlığımızı ülke olarak 1.9 milyon hektar artırarak 22.7 milyon hektara yükselttik. Son 18 yılda ülke olarak 5.4 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele iyileştirilmesi yapılarak 5.1 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bağlar’da göreve gelmemizden sonra 50 bin metrekarelik alan kadar yeşil ve doğal alanlar oluşturduk. Devam eden projelerimiz var. Hepsinde de yöremizin iklim ve toprak yapısına uygun olmak üzere geleceğin oksijen deposu olacak ağaçlar dikiyoruz. Çalışmalarımıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

