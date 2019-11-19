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Fenerbahçeli yıldız Garry Rodrigues milli takımda coştu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 08:04 | Son Güncelleme

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ile Mozambik 2-2 berabere kalırken, Garry Rodrigues takımının ilk golünü kaydetti.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup Aşaması F Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues ağları havalandırmayı başardı.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues ile Başakşehir'de forma giyen Carlos Ponck, Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde maça başladı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Mendes'in asistinde Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole Mozambik takımı 18. dakikada Telinho ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ilk golün asistini yapan Mendes bu kez 57. dakikada attığı golle takımı Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 öne geçirdi. Maçın son bölümünde Rodrigues'in takımı Mozambik'ten Witi'nin golüne engel olamayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri yeşil burun adaları Mozambik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Beraberlik çoşmaksa haahaaa
iyi bir Beşiktaş lıyım ama bu adamı severim
bu adam kesinlike alınmalı
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