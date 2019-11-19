Fenerbahçeli yıldız Garry Rodrigues milli takımda coştu

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup Aşaması F Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues ağları havalandırmayı başardı.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues ile Başakşehir'de forma giyen Carlos Ponck, Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde maça başladı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Mendes'in asistinde Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole Mozambik takımı 18. dakikada Telinho ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ilk golün asistini yapan Mendes bu kez 57. dakikada attığı golle takımı Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 öne geçirdi. Maçın son bölümünde Rodrigues'in takımı Mozambik'ten Witi'nin golüne engel olamayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

