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Yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala işçi sıkıntısı yaşanıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala tarım işçisi sıkıntısı yaşanıyor.Yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek isteyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, günlük peşin yevmiye vereceklerini söyledi.

Yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala işçi sıkıntısı yaşanıyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kala tarım işçisi sıkıntısı yaşanıyor.
Yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek isteyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, günlük peşin yevmiye vereceklerini söyledi. Araban Ovası’ndaki 15 bin dönüm sarımsak ekili alanda hasadın önümüzdeki günlerde başlanacak olduğunu belirten Altun, “Yeşil sarımsak hasadında çalıştırılmak üzere tarım işçisine ihtiyaç vardır. Günlük peşin yevmiye ile iş imkanı sağlayacak olan meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadında çalışmak isteyen bölgedeki tarım işçilerine ihtiyaç vardır. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan yeşil sarımsak hasadında çalışmak isteyen tarım işçileri acil olarak Araban Ziraat Odası Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir’’ dedi.

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