Yeşilay Başkanı İşler: "Her yıl 8 milyon insan sigaradan ölüyor"

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insan sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini ifade eden Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, sigara bağımlıları için 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler’in yaptığı açıklamada, yılda 8 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

İşler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en büyük sağlık sorunun sigara olduğunu açıkladı. Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere; bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa da neden olmaktadır. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık."

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu anlatan İşler, "Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz” dedi.

