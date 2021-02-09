Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet

Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz” dedi.

Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüsü sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor. Sigara, solunum yolunu tahrip ederek korona virüsüne yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Yeşilay, sigarayı bırakmanın pandemi döneminde daha da önem kazandığını vurguluyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsünün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Sinoplu vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.