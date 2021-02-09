YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet

Yeşilay Sinop’tan sigarayı bırakmaya davet

09.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz” dedi.Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüsü sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor.

Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz” dedi.
Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüsü sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor. Sigara, solunum yolunu tahrip ederek korona virüsüne yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Yeşilay, sigarayı bırakmanın pandemi döneminde daha da önem kazandığını vurguluyor.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Sinop Şube Başkanı Erkal Boz, “Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsünün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Sinoplu vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Yeşilay’dan sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek
Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam ediyor. Korona virüsü döneminde “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” kampanyasını başlatan Yeşilay, hem sigarayı bırakmanın önemine değindi, hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek sosyal medya üzerinde “Sigarayı bırak” adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü ile de farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk korona virüsü vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur kendini sanata adadı Merve Boluğur kendini sanata adadı
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldiMakam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
1/

Sinop Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:59
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Sinop Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Anadolu Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Çınar Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Tek Eczanesi
Duragan
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Sinop İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Sinop İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Türkeli’de orman yangını çıktı

Türkeli’de orman yangını çıktı

Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları

Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları

Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları

Türkeli’de “İstiklal Marşı Yılı” yarışmaları

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza

Av yasağı bitti ama hamsi de bitti

Av yasağı bitti ama hamsi de bitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.