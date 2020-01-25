Yeşilay’da genel kurul yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Düzce Şubesi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeşilay Düzce Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda faaliyet ve denetim raporları okunarak genel kurulda oluşturulan Yönetim ve Denetim kurulu seçimi yapıldı.

Şube Başkanlığına Av. Arb. Ali Dilber, Başkan Yardımcılığına Av. Elif Sezer, Sayman üyeliğe Musa Zeki, Sekreterliğe Dilek Demirezen, Veznedarlığa Dr. Ökkeş Kepek seçildi. Ayrıca Denetim Kurulu Üyeliklerine; Selahattin Esen, Yaşar Bilir, Murat Saydam seçildiler.

