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Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” açıklaması

09.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” açıklaması

Tekirdağ Yeşilay Şubesi’nce 9 Şubat Sigarayı Bırakma gününde yazılı bir açıklama yapıldı.

Tekirdağ Yeşilay Şubesi’nce 9 Şubat Sigarayı Bırakma gününde yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Korona virüs sigara içeni sever” sloganına dikkat çekildi.
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet etti. Sigaranın solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürdüğünü ifade eden Soykırlı, sigarayı bırakmanın korona virüs döneminde daha da önem kazandığını vurguladı.
Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, şunları söyledi:
“Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Tekirdağ’lı vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

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