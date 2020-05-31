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Yeşilay’dan "O nefes sana lazım olacak" hatırlatması

ADANA HABERLERİ  | 31.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.Aslanbaba, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun "O nefes sana lazım olacak" sloganıyla film hazırlayarak, herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti.Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Aslanbaba, "Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz.

Yeşilay’dan "O nefes sana lazım olacak" hatırlatması

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını söyledi.
Aslanbaba, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun "O nefes sana lazım olacak" sloganıyla film hazırlayarak, herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiğini belirtti.
Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Aslanbaba, "Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK’in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma kampanyasını başlatan kurumun, Yeşil Dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağladığını söyleyen Aslanbaba, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay’ın, salgın döneminde Danışmanlık Merkezi’ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdiğini kaydetti.

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