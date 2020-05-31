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Yeşilay’dan “O nefes sana lazım olacak” hatırlatması

ERZURUM HABERLERİ  | 31.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yaptı.

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yaptı. “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir de film hazırlayan kurum, herkesi sigarasız bir yaşama davet etti. Bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Yeşilay’ın yeni kampanyası ve ülkemizde tütün kullanımı ile ilgili konuşan Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz şunları söyledi:
“Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla ‘O nefes sana lazım olacak’ diyoruz. TÜİK’in Türkiye Sağlık Raporu’na göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz.”
Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için “O nefes sana lazım olacak” sloganıyla bir film hazırladı. Filmde umuda ve geleceğe odaklanan kurum, sokaklarda, parklarda sevdikleriyle ve aileleriyle zaman geçiren insanları ekrana taşırken, rahat nefes alabilmek için sigarayı bırakmaları gerektiğini vurguladı.

“Yeşilay tütün bağımlılığı ile mücadelede hız kesmiyor”
Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma kampanyasını başlatan kurum, Yeşil Dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyor. ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdi.

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