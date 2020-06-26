Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çağrısı

Yeşilay Van Şubesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay, yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerine ulaşıyor. Türkiye’nin 36 şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle (YEDAM) tamamen ücretsiz olarak rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 100’üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, uyuşturucu kullanımının; insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep olduğunu ifade etti. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalıştıklarını vurgulayan Durğun, “Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’ ve ‘Okulda Bağımlılıkla Müdahale Programı’ ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz” dedi.

Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM ile rehabilitasyon desteği verdiklerini dile getiren Durğun, “İlimizde de Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak bağımlılık rehabilitasyonuna yönelik hizmet vermeye başlıyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

