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Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 25.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, boşandığı eski kocası tarafından öldürülen öğretmen Kübra Aşkın’ın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak, "Bu ceza Kübra Öğretmeni hiçbir şekilde geri getirmeyecek.

Yeşilboğaz, Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına katıldı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, boşandığı eski kocası tarafından öldürülen öğretmen Kübra Aşkın’ın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak, "Bu ceza Kübra Öğretmeni hiçbir şekilde geri getirmeyecek. Ancak yaşamı kutsayacak söylemler geliştirebiliriz” dedi.
Mersin’de boşandığı eski kocası tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın’ın (37) katil zanlısı Davut D.’nin yargılandığı davanın karar duruşması, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada katil zanlısı Davut D. kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"Yaşamı kutsayacak söylemler geliştirmeliyiz"
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin de başından takip ettiği Kübra Aşkın davasının karar duruşmasına, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, mağdurun avukatı Sevim Küçük, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı. Kararı değerlendiren Yeşilboğaz, "Mersin Adliyesi’nde sessiz sedasız bir dava görüldü. Görülen dava, kadın cinayetlerinden biri olan ve kadına şiddetin sembollerinden olan Kübra Öğretmenin eski eşi tarafından katledildiği davanın duruşması idi. Kübra Öğretmeni katleden eski eş müebbet hapis cezası aldı. Ancak bu ceza, Kübra Öğretmeni hiçbir şekilde geri getirmeyecek. Kübra öğretmenin ailesine söz verdiğimiz gibi davasını takip ettik ve dava sonuçlandı. Dünyanın ve ülkemizin içinde yaşadığı şu zorlu süreçte, umarım artık toplumsal birlikteliğe ve dayanışmaya gerçekten önem verir ve bir arada yaşama formülünü geliştirebiliriz. Yaşamı kutsayacak söylemler geliştirebiliriz. Kadına ve çocuğa şiddet bu dönemde umarım sona erer” diye konuştu.

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