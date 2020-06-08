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Yeşilboğaz: “Mahkumlardan aldığımız talepleri yetkililere ilettik”

MERSİN HABERLERİ  | 08.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin ve Tarsus’taki cezaevlerinde korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldıklarını belirterek, “Mahkumlardan aldığımız bilgileri, talepleri yetkililere ilettik.

Yeşilboğaz: “Mahkumlardan aldığımız talepleri yetkililere ilettik”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin ve Tarsus’taki cezaevlerinde korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldıklarını belirterek, “Mahkumlardan aldığımız bilgileri, talepleri yetkililere ilettik. Yetkililer, bu konuda duyarlı olduklarını ve ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söylediler” dedi.
Yeşilboğaz, Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül’ün moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Pandemi ve sonrası Mersin’i konuşuyoruz’ konulu online panele konuşmacı olarak katıldı. Yeşilboğaz, konuşmasında pandemi sürecinde adaletli sağlık olmasını temenni etti. Pandemi sürecinde meslek örgütleriyle birlikte sosyal medyada ve billboardlarda kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Yeşilboğaz, “Tabip Odası, TMMOB bileşenleri ve Türkiye Barolar Birliği Anayasal kurumlardır. Bunlar kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleridir. Bu kurumlar toplum yararına toplum hizmeti yapan, toplumun menfaatini gözeten ve bu uğurda iktidarların eksik bıraktığı alanları doldurup, iktidarı olumlu anlamda yönlendiren kuruluşlardır. Bu nedenle bu kurumlar, toplumun en büyük sözcüsüdür” diyerek, baroların yapısı ve seçim sisteminde yapılması planlanan değişikliklere işaret etti.

“Cezaevi yetkilileri ve mahkumlarla görüştük”
Mersin ve Tarsus’taki cezaevlerinde korona virüs tedbirlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldıklarını dile getiren Yeşilboğaz, “Bu cezaevlerinde sadece bir-iki kişide korona virüs görüldüğü ve buna karşı sıkı tedbirlerin alındığı bilgisini aldık. Ancak bazı mahkumlarla görüştüğümüzde, hijyen malzemelerinin ve yapılan temizliğin çok yeterli olmadığı söylendi. Cezaevlerinde aynı şartların sağlanması mümkün değil ama en azından asgari seviyede hijyen koşullarının sağlanması, hijyen malzemelerinin verilmesi gerekiyor. Mahkumlardan aldığımız bilgileri, talepleri yetkililere ilettik. Yetkililer, bu konuda duyarlı olduklarını ve ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

“Pandemide şiddet mağduru kadınlara adli yardım desteğimiz sürdü”
Pandemi sürecinde aile içi şiddetin önlenmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Yeşilboğaz, “Şiddet mağduru kadınların bu süreçte bize ulaşmalarını sağlamak için canlı yayınlar yaptık, kamu spotları yayınladık. Şiddete uğradıklarında kime, nerede, nasıl ulaşabileceklerini, hangi birimlerin bu alanda faaliyet gösterdiğini sosyal medyada duyurduk. Birçok kişiye de ulaştığımızı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde mağdur olan kadınlarımız baromuzun adli yardımından yararlandı” diye konuştu.

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Çağdaşkent Eczanesi
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Dönmez Eczanesi
Merkez
Limon Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Mineral Eczanesi
Merkez
Nevgül Eczanesi
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