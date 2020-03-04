YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Yeşilboğaz: "Mültecilerin insanca yaşama hakkına saygı gösterilmeli"

Yeşilboğaz: "Mültecilerin insanca yaşama hakkına saygı gösterilmeli"

MERSİN HABERLERİ  | 04.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ortadoğu’daki savaşların, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olduğunu söyledi.Mültecilerin yaşadığı insanlık dramını değerlendiren Yeşilboğaz, "Uzun süreden beri sürdürülen gerek Ortadoğu’daki savaş, gerekse Suriye’deki iç savaş, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olmaktadır.

Yeşilboğaz: "Mültecilerin insanca yaşama hakkına saygı gösterilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ortadoğu’daki savaşların, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olduğunu söyledi.
Mültecilerin yaşadığı insanlık dramını değerlendiren Yeşilboğaz, "Uzun süreden beri sürdürülen gerek Ortadoğu’daki savaş, gerekse Suriye’deki iç savaş, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olmaktadır. Bunun acısını maalesef iç savaşlara sürüklenen, yurdundan koparılmış ülkenin kadim insanları yaşamaktadır. En çok da kadınlar ve çocuklar mağdur olmaktadır. En son 36 şehidimizin olduğu menfur saldırı sonrası, ülkemizde yıllarca misafir olarak kalan ve artık bu ülkenin birer gerçeği olan Suriyeli ve diğer göçmen vatandaşlarımıza, kapılarının açıldığının duyurulması üzerine, Kapıkule sınır kapısı olmak üzere, birçok sınır kapısından yurt dışına gitme, yeni hayatlar kurma mücadelesi veren mültecilerin yaşadıkları, insanlık dramına sahne oluyor. Sınırda bir insanlık dramı yaşanıyor. Botlar devriliyor, insanlar ölüyor. Dün Aylan bebek öldüğünde, herkes şapkasını alıp önüne koymuştu ama bu timsah gözyaşları maalesef uzun sürmedi. Şu an yine çocuklar ölüyor. Bu insanlık dramının bir an önce son bulması gerekiyor” dedi.
Ülkelerin, sınırda yaşanan insanlık dramına gözünü kapatmaması gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin koymuş olduğu bir takım kurallar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi mevzuatlarla mültecilere bir imkân sağlanması mümkün değildir. Bunların yaşam, barınma, sağlık, eğitim ve insanca yaşama hakkına, devletlerin saygı göstermesi ve bu soruna el atması gerekiyor. Bir an önce tüm ülkelerin bir araya gelerek, bu insanların geleceği hakkında bir çözüm bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Mersin Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Değer Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Kaleyolu Eczanesi
Merkez
Mersin Plus Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Emiroğlu, şaman davulu çalıp Doğu Türkistan’a selam yolladı

Kaymakam Emiroğlu, şaman davulu çalıp Doğu Türkistan’a selam yolladı

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.