Yeşilboğaz, stajyer avukatlarla buluştu

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlardan ülke sorunlarına duyarsız kalmalarını istedi. Stajyer avukatlara önerilerde bulunan Yeşilboğaz, “Avukatların toplumdaki rolünün en önemlilerinden bir tanesi, ülkenin yaşadığı sorunlara duyarsız kalmamasıdır” dedi.

Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, stajyer avukatların tanışıp kaynaşmalarını ve aralarında mesleki dayanışma bilincini sağlamak amacıyla Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Stajyer avukatlarla buluşmaya, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu, komisyon başkanları ve staj kurulu üyeleri de katıldı.

“Yaşıyorsak, umut var demektir”

Buluşmada bir konuşma yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Şehit haberleri nedeniyle ülke gündeminin çok kötü olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Hepimizin yüreğini dağlayan şehit haberleri geliyor. Bu etkinliğimizi yapıp yapmayacağımızı çok düşündük. Ama savaşın tek beklentisi, insanların bu tür olaylar karşısında içine kapanıp, kendi başına kalıp yalnızlaşmasını sağlamaktır. Ancak, biz bunun tersini yapacağız. Bizler savaşa inat, dayanışma ve birlik içinde olacağız. Bu nedenle bu etkinliğimizi çok önemsiyoruz. Çünkü yaşıyorsak, umut var demektir. Dünyayı güzelleştirecek, dünyayı daha iyi yönlere götürecek insanlar bizleriz. Bu mücadeleyi dayanışma halinde hepimiz vermek zorundayız. Verdiğimiz sürece de bu ülke hak ettiği aydınlık günlere kavuşacaktır. Savaşın bir an önce son bulmasını, ülkemizin hukuk ve adaleti temel alarak liyakat unsurunun öne çıkarıldığı bir yaşama geçmesini temenni ediyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.