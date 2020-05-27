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Yeşilboğaz: “Suç oranlarının patlamasından endişe ediyorum”

MERSİN HABERLERİ  | 27.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile diğer birçok suçta pandemi sürecinde düşüş olduğunu belirterek, “Ancak, 15 Haziran sonrasında bu verilerin patlayacak olmasından endişe ediyorum.

Yeşilboğaz: “Suç oranlarının patlamasından endişe ediyorum”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile diğer birçok suçta pandemi sürecinde düşüş olduğunu belirterek, “Ancak, 15 Haziran sonrasında bu verilerin patlayacak olmasından endişe ediyorum. Umarım korktuğumuz olmaz ve bu veriler gerçektir” dedi.
Mersin Barosu ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) işbirliğinde, baroların katılımıyla ‘Pandemi Sürecinde Çocuk İstismarı’ konulu online panel düzenlendi. ÇAÇAV Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panele Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı’nın yanı sıra birçok ilden baro temsilcisi katıldı.

“Suç oranlarının patlayacak olmasından endişe ediyorum”
Online panelin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarında istatistiksel verilerin pandemi sürecinde düşüş içerisinde olduğunu kaydetti. Yeşilboğaz, “Şu anda suç istatistiklerinin hepsi dip yapmıştır, verilerin hepsi düşük çıkacaktır. Çünkü pandemi nedeniyle 15 Mart 2020 tarihinden itibaren adli sicil sistemine veya adli veri sistemine çok fazla bilgi girişi olmamaktadır. Bu nedenle bize sağlıklı done yansımadığını tahmin ediyorum. Pandemi sürecinin atlatılacağı ve normalleşmeye başlayacağımızın ilan edildiği 15 Haziran sonrasında bu verilerin artacak olmasından, hatta patlayacak olmasından da endişe ediyorum. Umarım korktuğumuz olmaz ve bu veriler gerçektir” diye konuştu.

“Veriler umut verici ama sağlıklı analiz etmek gerekiyor”
Korona virüs salgını çerçevesinde alınan önlemler kapsamında 20 yaşına kadar olan çocukların sokağa çıkma yasağı olduğunu anımsatan Yeşilboğaz, “Çocuklarımız korumaya alındı. Çocukları dışarıdaki şiddetten ve istismardan koruduk. Ama bu sefer aile içi şiddet ve istismar baş gösterecek. Bu da ayrı bir sorun teşkil edecek. Çocuklar sosyal ortama tekrar çıktığı zaman bu oran artacak mı? Bunun da sebep ve sonuçlarını tartışmak gerekiyor. Pandemi sürecinde aile içi şiddet ve istismar eğer devam ediyorsa, bu durum çocuk dışarı çıkamadığı için veya adli iletişim sistemlerine ulaşamayıp yardım alamadığı için istatistiklere, adli mercilere yansımıyor. Böyle bir eksiğimiz olabilir. Veriler umut verici ama sağlıklı analiz etmek gerekiyor. Gerek meslektaşlarım gerekse vatandaşlar için yol gösterici olacağına inandığım bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Pandemi döneminde mağdur çocuklara yönelik CMK’da yapılan avukat görevlendirmelerine ilişkin rapor hazırlayan baroların katılımıyla gerçekleşen panelde tek tek açıklama yapan temsilciler, mağdur çocuklara yapılan avukat görevlendirmelerine ilişkin veriler sundu. Baro temsilcileri, pandemi döneminde suç oranlarındaki sayının düşüş nedenlerini, sonuçlarının neler olabileceğini tartışarak, çözüm konusunda da bilgi paylaşımında bulundular.

Yeşilboğaz: “Suç oranlarının patlamasından endişe ediyorum”

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