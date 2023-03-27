Yeşilçam'da iki sevgiliyi oynamışlardı! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy arasında yeni bir aşk mı doğuyor?

Yeşilçam dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor iddiası magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile altı yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddiası sonrası ünlü ikiliye sosyal medyadan yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu verdiği bir röportajda, "Çağatay ile enerjimiz güzel tuttu" demiş ve gündem olmuştu.

Yakın zamanda Aşk 101'in Sinan'ı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan başarılı oyuncunun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılıyordu.

Yeşilçam dizisinde beraber rol alan Çapatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu, iddialara göre sosyal medya üzerinden yeniden görüşmeye başlamış.

Konu ile ilgili henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi. İkili arasında bir yakınlaşma olup olmadığı bilinmiyor.

