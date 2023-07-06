Yeşilçam'ın güzeller güzeli Ayben Erman son haliyle hayrete düşürdü! Meğer aile boyu ünlülermiş!

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban'da 'Nigar' karakterini canlandıran Ayben Erman'ın yıllar sonraki hali görenleri hayrete düşürdü. Üstelik ünlü oyuncunun kardeşleri de en az kendisi kadar ünlü çıktı.

Ayben Erman, güzelliğiyle Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biriydi. Sayısız filmde rol alan Erman, uzun bir süredir kameralardan uzak hayat yaşıyor.

1966 yılında Çıtkırıldım adlı sinema film ile kariyerine başlayan Ayben Erman Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları gibi pek çok televizyon dizisinde rol almıştır.

Ayben Erman son yıllarda Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi yapımlarda da yer almıştır.

KARDEŞLERİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Ayben Erman'ın kendi gibi kardeşleri de ünlü çıktı. Çılgın Bediş dizisindeki performansıyla hafızalarda yer edinen Ayten Erman ve Ayşen Gruda, Ayben Erman'ın kardeşleridir.

Şaban Oğlu Şaban filminde Şarkıcı Nigar'ı oynayan Ayben Erman, filmde ablası Ayşen Gruda ile rol arkadaşı olmuştur. Ayşen Gruda ise filmde, Şaban'a gönlünü kaptıran ‘Safinaz' karakterini üstleniyordu.





