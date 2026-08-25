Buse Terim yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Romantik pozlar gündemde

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü Batu Son'a kaptırmıştı.

Birlikteliklerini geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla ilan eden çiftten yeni paylaşım geldi.

Buse Terim, 36'ncı yaş gününü sevgilisi Batu Son ve yakın arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği konsept bir partiyle kutladı. Terim, gecenin özel anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"GEL BAKALIM 36"

Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: ''Hoş geldin 36'ncı yaşım! Sevdiğimle, dostlarımla; çok eğlendiğimiz, çok sarıldığımız, bolca dilek tuttuğumuz, bağıra çağıra şarkılar söylediğimiz şahane bir geceyle karşıladık yeni yaşımı. Gel bakalım 36… Bu sene bizi hangi maceralar, hangi güzellikler bekliyor? Hepsini doya doya yaşayalım.''

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI"

Buse Terim, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullanmıştı.