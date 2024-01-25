MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 21:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Korkusuz Korkak' filminde 'Gaddar Kerim', 'Umudumuz Şaban' da 'Mardinli Arif’i ve 'Tatar Ramazan' da 'Cıbıl Halil' karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Türk sinemasının 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

1

"BİZE VEFASIZLIK YAPILDI"

Taşdemir, 2022 yılında verdiği röportajda Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söylemişti. Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" diye konuşmuştu.

2

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti.

Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat ve Engin Polat davasında mahkemeden flaş karar Dilan Polat ve Engin Polat davasında mahkemeden flaş karar
Paris pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı Paris pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı
Serhat ve Güzide itirafı şoke etti! 'Gıcık olmuştum' Serhat ve Güzide itirafı şoke etti! 'Gıcık olmuştum'
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Taşdemir yaşında
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

İzleyenler ne olduğunu anlayamadı! İstanbulspor'un golü iptal edilirken, G.Saray penaltı kazandı

İzleyenler ne olduğunu anlayamadı! İstanbulspor'un golü iptal edilirken, G.Saray penaltı kazandı

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.