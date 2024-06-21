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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Hastalığı belli oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 09:17
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Anjelik annesi için dua isterken Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu. Usta oyuncunun KOAH hastası olduğu İddia edildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Hastalığı belli oldu

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçe'si Ahu Tuğba, Yosma, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo başta olmak üzere sayısız yapımda yer aldı.

Uzun süredir kızıyla birlikte gözlerden uzak yaşam süren 68 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Yeniden hastaneye kaldırıldığını kızı Anjelik duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

"HASTANEDE MASKELERLE YATIYOR"

Ahu Tuğba'nın hastanede çekilen fotoğrafı ise herkesi endişelendirmiş ama rahatsızlığı hakkında açıklama yapılmamıştı.

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Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Akay, "Canım dostum Ahu Tuğba çok uzun bir süredir kısa adı KOAH olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama 'Onur abiciğim bu aramızda kalsın' dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin..." ifadelerini kullandı.

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Ahu Tuğba geçen nisan ayında da Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve ameliyat olan Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu.

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