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Dünya Güzellerim setinden ilk karesini paylaştı! Bülent Ersoy tırnakları ile dillere düştü! Selen Görgüzel kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 08:03
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Farklı bir konseptle yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzellerim Tatilde setindeki Bülent Ersoy, setten bir karesini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ersoy'un kocaman tırnakları dikkat çekti. Selen Görgüzel'den de yorum gecikmedi.

Dünya Güzellerim setinden ilk karesini paylaştı! Bülent Ersoy tırnakları ile dillere düştü! Selen Görgüzel kendini tutamadı

Güçlü sesi, kendine has tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy şimdilerde farklı bir konseptle yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzellerim Tatilde programı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Setten bir karesini paylaşan Bülent Ersoy'un pembe ojeli kocaman ojeleri dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan bu tırnakları gören Selen Görgüzel de kendini tutamadı.

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Görgüzel bir magazin sayfası tarafından paylaşılan fotoğrafın altına 'Hijyenini nasıl sağlıyor Bülent hanım o tırnaklarla?' yorumunu yaptı.

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YORUM YAĞDI

Bülent Ersoy'a ise sosyal medyada; 'Tırnakları dışında saçı makyajı çok güzel', 'Tırnaklar evlerden ırak', 'O tırnaklar ne ya' gibi yorumlar yapıldı.

SELEN YORUM

Vitrin


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Bülent Ersoy Selen Görgüzel
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