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Yeşil’de muhteşem dönüşüm

BURSA HABERLERİ  | 11.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bursa’da yaptığı asfaltlama çalışmalarıyla konforlu ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Caddesi’nde yaptığı dokunuşlarla da tarihi bölgeye hem konforlu ulaşım hem de estetik bir görünüm kazandırdı.Koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı dönemde Bursa’da 28 kilometrelik hatta sıfırdan 80 bin ton asfalt atarak kesintisiz konforlu ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki önemli noktalarda da vatandaşın rahatını sağlayacak çalışmalara imza atıyor.“46 yapı elden geçirildi”Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Polat, Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ve vatandaşlarla birlikte Yeşil Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi.

Bursa’da yaptığı asfaltlama çalışmalarıyla konforlu ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Caddesi’nde yaptığı dokunuşlarla da tarihi bölgeye hem konforlu ulaşım hem de estetik bir görünüm kazandırdı.
Koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı dönemde Bursa’da 28 kilometrelik hatta sıfırdan 80 bin ton asfalt atarak kesintisiz konforlu ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki önemli noktalarda da vatandaşın rahatını sağlayacak çalışmalara imza atıyor.
“46 yapı elden geçirildi”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Polat, Kurtoğlu Mahalle Muhtarı Ahmet Gedik ve vatandaşlarla birlikte Yeşil Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi. Tarihi cadde üzerindeki esnafla da sohbet eden Başkan Aktaş, eksik ve aksaklıklar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi el birliğiyle ilçenin dört bir tarafında altyapıdan üstyapıya, tarihi mekânlardan spor alanlarında kadar birçok alanda çalışmanın yapıldığını söyleyen Başkan Aktaş, Yeşil Türbe’yi, Yeşil Cami’yi, Emirsultan gibi önemli bölgeleri bünyesinde barındıran tarihi aksın şehir için değerli olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Yeşil Caddesi’nde dış cephe iyileştirmeleri, asfalt, altyapı ve tretuvar çalışmaları yaptık. 46 tane yapı tek tek elden geçirildi. Mantolama, boya, çatı ve çatı kaplamaları, oluk, klima ve çiçeklik üniteleri, camekân ve bazı binaların doğramalarıyla elektrik ve mekanik tesisatı imalatları yapıldı. Kısa bir aks gibi gözüküyor ama Yeşil Türbe ve Emirsultan’a açılması hasebiyle önem taşıyor. Pandemi sürecinde hem İpekçilik’te hem de Namazgâh Caddesi’nde tüm kurumlarla bir araya gelerek uygulamalar yaptık. Hem Bursalıların hem de dışarıdan gelen misafirlerin rahatlıkla dolaşabileceği, dinlenebilecekleri, tarihi mekanları gezebilecekleri bir sonuç ortaya çıktı” dedi.
“3.5 milyonluk yatırım”
Yeşil Caddesi’nde tüm uygulamalar için yaklaşık 3 buçuk milyona yakın bir harcamanın yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, ufak tefek dokunuşlar hariç çalışmaların bitirildiğini söyledi. Başkan Aktaş, “Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bursa’yı bir taraftan sağlıklı bir şekilde büyütürken, diğer taraftan da şehrin değerlerini muhafaza etmek, onları restore etmek için gayret gösteriyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Esnafımıza da sabırlarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

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