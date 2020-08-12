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Yeşilhisar Kestel Mağaraları tarih ve doğa meraklılarını bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve kuruluşu 300’lü yıllara kadar uzanan Keşlik köyündeki tarihi kayadan oyma mağaralar, tarih ve doğa meraklılarını bekliyor.Mevcut tarihi kalıntılardan yola çıkılarak geçmişi 300’lü yıllara kadar uzandığı bilinen Keşlik köyündeki tarihi kalıntılarla ilgili olarak bilgi veren Emekli Tarih Öğretmeni Metin Çetin, “Burası İslamiyet’ten önce Hristiyanların yaşadığı Bizans ve Roma baskılarından kaçarak kendilerini korudukları Katakom denilen kaya yapılar.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve kuruluşu 300’lü yıllara kadar uzanan Keşlik köyündeki tarihi kayadan oyma mağaralar, tarih ve doğa meraklılarını bekliyor.
Mevcut tarihi kalıntılardan yola çıkılarak geçmişi 300’lü yıllara kadar uzandığı bilinen Keşlik köyündeki tarihi kalıntılarla ilgili olarak bilgi veren Emekli Tarih Öğretmeni Metin Çetin, “Burası İslamiyet’ten önce Hristiyanların yaşadığı Bizans ve Roma baskılarından kaçarak kendilerini korudukları Katakom denilen kaya yapılar. Birçok kaya, yapı içerisinde yeraltı şehrine rastlamak mümkün” dedi.
Emekli Tarih Öğretmeni Çetin, “Keşlik Köyünde halk arasında Kestel denilen yeraltı şehri yüzlerce metre uzunluğunda. Girişi hemen burası, buradan yüzlerce metre gidildikten sonra aşağıda yer düzeliyor ama o düzgün yerleşim birimine girebilmek için pek çok tuzaklardan, kıvrımlardan geçmek gerekiyor koridorları aşmak gerekiyor” diye konuştu.
Çetin, “Taş kapılar yerleştirilmiş ancak en olumsuz taraf hava gelmemesi önceleri bir havalandırma olduğu belli, hava geliyordu ama son zamanlarda rüzgardan, selden o havalandırma delikleri kapandığı için hava gelmiyor bu yüzden tehlike arz ediyor. Temizlenerek ortaya çıkarıldığında belki de önemli bir tarihi delile ulaşmış olacağız. Bir diğer yeraltı şehri girişi de hemen burası iki ayrı yönde yapılmış içerisine yüzlerce insan saklanarak aylarca tehlikelerden korunabilecek şekilde inşa edilmiş. Mutlaka bir su kaynağına ulaşıyor ve insanlar burada günlük ihtiyaçlarını aylarca karşılayabiliyordu. Derin kuyuda örneğini gördüğümüz yeraltı girişlerinden biriside Kestel dediğimiz bu mağaralar” ifadesinde bulundu.

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