YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yeşilhisar’da hasar tespit çalışmaları başladı

Yeşilhisar’da hasar tespit çalışmaları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Yeşilhisar’da dün meydana gelen dolu yağışı ve sel nedeniyle zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları başladı.Dün meydana gelen felaket sonrasında her zaman vatandaşın yanında olan Yeşihisar Kaymakamı Fatih Bayram, ilçe merkezinde ve mahallelerinde aşırı yağış ve doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Yeşilhisar’da dün meydana gelen dolu yağışı ve sel nedeniyle zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları başladı.
Dün meydana gelen felaket sonrasında her zaman vatandaşın yanında olan Yeşihisar Kaymakamı Fatih Bayram, ilçe merkezinde ve mahallelerinde aşırı yağış ve doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Tayşyapan, İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Karagöz de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.