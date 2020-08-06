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Yeşilhisar’da korona virüs denetimi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan korona virüs denetimi Yeşilhisar’da da gerçekleştirildi.Yapılan korona virüs denetimlerine Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, Jandarma Bölük Komutanı Nihat Boylu, Tarım İlçe Müdürü Salih Bektaş, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Saim, İlçe Çevre Sağlığı Teknisyeni Ayşe Akpınar Katılımı İle gerçekleştirildi.İlçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak yaşanan pandemi sürecinde kurallara uyulma noktasında bir denetim gerçekleştiren heyet Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını da ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlattılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan korona virüs denetimi Yeşilhisar’da da gerçekleştirildi.
Yapılan korona virüs denetimlerine Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, Jandarma Bölük Komutanı Nihat Boylu, Tarım İlçe Müdürü Salih Bektaş, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Saim, İlçe Çevre Sağlığı Teknisyeni Ayşe Akpınar Katılımı İle gerçekleştirildi.
İlçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak yaşanan pandemi sürecinde kurallara uyulma noktasında bir denetim gerçekleştiren heyet Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını da ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlattılar.

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Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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